СНБО насчитал 13 олигархов: украинцы назвали их имена
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) объявил о том, что они насчитали в Украине 13 людей, которых можно назвать олигархами. При этом их имена не были названы. Сами же украинцы отнесли к этой категории Виктора Пинчука, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Дмитрия Фирташа.
Такие ответы давали граждане нашей страны на вопрос OBOZREVATEL о том, кого они считают олигархами. Отметим, людей удивило то, что СНБО сам не обнародовал данные о представителях этого класса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Это та четверка, которую мы знаем. Это действительно люди, которые паразитируют на нашем государстве", – сказала одна из опрошенных.
По мнению украинцев, олигархами можно назвать тех, у кого "есть газеты, пароходы, заводы". Называли участники опроса среди крупных бизнесменов и имя народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука.
Жители Украины убеждены, что такие состоятельные люди способны влиять не только на политическую жизнь нашей страны, но и других государств мира. Некоторые из опрошенных высказали мнение о том, что на самом деле олигархов у нас больше, чем заявленных 13.
Напомним, в законопроекте о статусе олигархов, анонсированном президентом Украины Владимиром Зеленским, будет около семи критериев для определения такого статуса.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что наряду с военной агрессией Российской Федерации одной из основных угроз украинской безопасности является олигархическая система, которая начала формироваться сразу после независимости Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский и его команда в последние месяцы инициировали ряд шагов, свидетельствующих о готовности снизить влияние олигархов в Украине.
Вскоре сам Зеленский в новом видео обратился к крупным украинским бизнесменам, среди которых и Фирташ. Он отметил, что главный принцип справедливости, которого хочет достичь украинская власть, заключается в проведении границы между крупным бизнесом и олигархическим классом.