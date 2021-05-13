СНБО насчитал 13 олигархов: украинцы назвали их имена

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) объявил о том, что они насчитали в Украине 13 людей, которых можно назвать олигархами. При этом их имена не были названы. Сами же украинцы отнесли к этой категории Виктора Пинчука, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Дмитрия Фирташа.

Такие ответы давали граждане нашей страны на вопрос OBOZREVATEL о том, кого они считают олигархами. Отметим, людей удивило то, что СНБО сам не обнародовал данные о представителях этого класса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это та четверка, которую мы знаем. Это действительно люди, которые паразитируют на нашем государстве", – сказала одна из опрошенных.

По мнению украинцев, олигархами можно назвать тех, у кого "есть газеты, пароходы, заводы". Называли участники опроса среди крупных бизнесменов и имя народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Жители Украины убеждены, что такие состоятельные люди способны влиять не только на политическую жизнь нашей страны, но и других государств мира. Некоторые из опрошенных высказали мнение о том, что на самом деле олигархов у нас больше, чем заявленных 13.

Напомним, в законопроекте о статусе олигархов, анонсированном президентом Украины Владимиром Зеленским, будет около семи критериев для определения такого статуса.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что наряду с военной агрессией Российской Федерации одной из основных угроз украинской безопасности является олигархическая система, которая начала формироваться сразу после независимости Украины.

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