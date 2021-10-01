СНБО должно провести заседание по проблемам в сфере образования, – эксперты

Совет национальной безопасности и обороны должен провести заседание и обсудить накопившиеся проблемы в украинской системе образования в контексте нацбезопасности. В частности, государство должно направить силы в популяризацию математико-технических специальностей

Такое мнение высказали эксперты, говорится в материале УНИАН. По их словам, игнорирование проблем приводит к дефициту абитуриентов таких специальностей, а крупные промышленные предприятия, которые являются основой национальной экономики, уже сегодня испытывают кадровый голод.

Итогом заседания должна стать Национальная стратегия развития образования на 2022-2030 годы, отмечают специалисты.

"Сейчас действует указ президента от 25 июня 2013 года "О Национальной стратегии развития образования в Украине на период до 2021 года". Также важно проработать вопрос разработки и утверждения Государственной программы "Учитель" на 2022-2030 годы. Подобная программа уже в свое время утверждалась правительством – еще в далеком 2002 году. Это необходимо сделать для улучшения ситуации с подготовкой и государственной поддержкой учителей и среднего образования, в целом, в стране",– сказал эксперт в сфере образования Андрей Черных.

Видео дня

Следующим важным шагом, по словам экспертов, должна стать разработка стратегии развития профессионально-технического образования. Необходимо ввести систему профориентации в школах: проводить соответствующие тесты на определение навыков и склонностей учащихся, "дней открытых дверей" на заводах и фабриках, имеющих важное государственное значение.

Также необходимо решить вопросы профильного обучения школьников в последних трех классах и дать им возможность углубленно изучать те предметы, к которым у них лежит душа, и которые будут полезны для них в дальнейшем обучении в высших или профессионально-технических учреждениях. Другая важная проблема, требующая решения уже сейчас – инвестиции в материально-техническое оснащение учебных аудиторий, которое непосредственно влияет на качество получаемых знаний.

При этом, эксперты подчеркивают, что, прежде всего, государству необходимо направить силы в популяризацию математико-технических специальностей, чтобы показывать молодым украинцам и их родителям, что математические, инженерные, технические и научные специальности – перспективны, и будущее – именно за ними, поскольку Украина нуждается именно в таких кадрах, что выливается в достойные суммы зарплат, получаемых специалистами этого профиля.

В противном случае, если обозначенные шаги не будут предприняты, Украина рискует в будущем остаться без крупных промышленных предприятий, которые уже сейчас испытывают дефицит молодых квалифицированных специалистов.