Сможет ли новая сделка 'Метинвеста' повлиять на реинтеграцию ОРДЛО: эксперты дали оценку

Приобретение "Метинвестом" крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля "Покровской угольной группы" может стимулировать рост экономики и уровня благосостояния жителей прифронтовых регионов, что в свою очередь окажет позитивное влияние на последующую реинтеграцию ОРДЛО после деоккупации.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL "Метинвест купил "Покровскую угольную группу": как это поможет Украине и миру на Донбассе". Как утверждает директор Центра политического анализа Владимир Головко рост зарплат шахтеров и новые инвестиции повлекут за собой модернизацию инфраструктуры региона.

"Рост шахтерских зарплат и, что немаловажно, их регулярная выплата, улучшение общей культуры организации труда, многомилионные инвестиции в новые промышленные объекты, которые закономерно повлекут за собою модернизацию логистической и социальной инфраструктуры, – все это доказывает на практике, с кем Донбассу по дороге, а с кем нет", – убежден эксперт.

Как сказано в материале, прибыльные предприятия, процветающие города и получающие достойную зарплату люди могут сделать для возврата сердец и умов жителей ОРДЛО больше, чем сотни часов дебатов на телевидении. И чем большим будет контраст между процветанием на подконтрольных и социально-экономическим упадком на неподконтрольных территориях – тем быстрее в итоге закончится война.

Со своей стороны экономист, глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко прогнозирует приток на подконтрольные Украине территории жителей ОРДЛО.

"Беда в том, что с начала войны там очень антиукраинские настроения, люди чаще всего не воспринимают и не понимают, кто друг, а кто враг. Возможно какая-то часть людей из оккупированных территорий увидит, что есть работа, и приедут", – отметил Охрименко.