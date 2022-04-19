У меня дома есть чайная ложечка, которую я не использую. Стальная. Копеечная. Не использую я ее потому, что она не моя.

Каждый раз, когда я ее вижу, мне становится немного стыдно - и рука тянется к другим ложкам. Когда-то во время моей предыдущей службы я некоторое время жил в Краматорске на чужой квартире. И случайно утянул с нее эту ложечку. Вероятнее всего, по ошибке упаковал в свой рюкзак. С тех пор я в дурацком положении: я уже и не очень помню, где та квартира (дом помню, квартиру не помню), и контакты ее хозяев фиг найду, и пересылать ее было бы просто шедевром трагикомичного идиотизма, и выкидывать нехорошо. Лежит, стыдит.

Видео дня

К чему я это все? Еще до эскалации у нас часто показывали, например, российский быт, или специфические новости оттуда. И в соцсеточках тоже было. И всегда, под каждым фото фекального сталагмита находилось по пару-тройке душнил, которые начинали гундосить "ой, можно подумать, у нас не так же..."

Со всей ответственностью хочу и могу заявить: НЕТ, ШЛЕПКИ ДРАНЫЕ, У НАС НЕ ТАК ЖЕ!

Возьмем, например, войну. У нас на ней было разное, особенно в 2014-м году. Отдельные добровольцы, реже отдельные солдаты, творили очень неприглядные вещи. Были и "реквизиции" машин, и контрабас, и все такое прочее. Самые ретивые из таких "реквизиторов", впрочем, по итогу отъехали на тюрячку, заставляя группы поддержки из простоволосых вакханок вопить о том, как власть уничтожает патриотов.

Но то, что делали россияне на Киевщине, в украинской армии вообще непредставимо. И не потому, что мы лучше и честнее - хотя блин, мы намного лучше и честнее - а потому, что некоторые вещи нашим даже в голову прийти не могли.

Есть собак? Срать в собственной спальне? Повторюсь - срать в собственной спальне? Срать в собственной столовой? Стрелять по мирняку просто развлечения ради? Насиловать ребенка на глазах у матери и мать - на глазах у ребенка? Медленно убивать собаку на глазах семьи? Красть пластиковые детские велосипеды и копеечные наушники? ЗАЧЕМ? В смысле - это даже в наши представления о жестокости не вписывается, это где-то между копрофагией и каннибализмом.

Хочется просто оставить пару домов в Буче в качестве музея цивилизационных различий. Чтобы каждого, кто воет про "у нас так же" привозить и тыкать мордой в то засохшее уручье дерьмо, приговаривая: вот видишь, не так, не так у нас, хорошо рассмотрел, резкости изображения хватает? Да, мы другие. И это не бравада, и не национализм, и не самоутешение. Это антропологический научный факт, и очень наглядно проиллюстрирован. И да, мы и ранее были другие. В те моменты, когда деятели гундели, что "у нас так же", у нас тоже было не так же. Смиритесь. И прекратите унижаться.