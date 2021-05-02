СМИ сообщили о разливе топлива в море у оккупированного Крыма: в России опровергли
В акватории Черного моря в одной из бухт Севастополя близ заповедника "Херсонес Таврический" в аннексированном Крыму произошел разлив топлива.
Об этом сообщили РИА Новости.Крым со ссылкой на Департамент природных ресурсов и экологии города Севастополя.
"Мы знаем про эту ситуацию, она действительно имеет место быть в Карантинной бухте Севастополя", – сообщили в ведомстве.
Представитель пресс-службы также уточнил, что все необходимые мероприятия будут проводить представители Черноморо-Азовского управления Росприроднадзора. Сотрудники ведомства выехали на место ЧП.
Также, как сообщило издание, информацию о разливе топлива в акватории Карантинной бухты Севастополя подтвердили очевидцы в социальных сетях, они же опубликовали фотографии, на которых видны масляные пятна на поверхности воды.
Как позже сообщили в Росприроднадзоре, специалисты не зафиксировали утечки дизельного топлива после полного обследования четырёх точек Карантинной бухты, передает Крым24.
"Был совместный выезд с сопровождением черноморской дирекции по наличию пятна. Факт разлива зафиксирован не был. Мы отобрали пробы воды в четырёх точках данной бухты. Кроме этого, была обследована акватория песчаной бухты", – заявили в ведомстве.
Напомним, в октябре 2020 года возле берегов оккупированного Крыма произошло кораблекрушение, в результате которого на берег выбросило деревянную шхуну "Гулена". МЧС провела демонтаж топливных баков, чтобы не было разлива топлива в воду.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Крыму назрела экологическая катастрофа из-за недостатка воды. Еще в 2020 году Россия требовала от мирового сообщества принять безотлагательные меры, чтобы Украина перестала блокировать подачу воды на полуостров;
а в апреле 2021 года в Крыму заявили, что накопленных водохранилищами оккупированного Россией полуострова запасов воды хватит всего на восемь месяцев.