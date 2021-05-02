СМИ сообщили о разливе топлива в море у оккупированного Крыма: в России опровергли

В акватории Черного моря в одной из бухт Севастополя близ заповедника "Херсонес Таврический" в аннексированном Крыму произошел разлив топлива.

Об этом сообщили РИА Новости.Крым со ссылкой на Департамент природных ресурсов и экологии города Севастополя.

"Мы знаем про эту ситуацию, она действительно имеет место быть в Карантинной бухте Севастополя", – сообщили в ведомстве.

Представитель пресс-службы также уточнил, что все необходимые мероприятия будут проводить представители Черноморо-Азовского управления Росприроднадзора. Сотрудники ведомства выехали на место ЧП.

Также, как сообщило издание, информацию о разливе топлива в акватории Карантинной бухты Севастополя подтвердили очевидцы в социальных сетях, они же опубликовали фотографии, на которых видны масляные пятна на поверхности воды.

Как позже сообщили в Росприроднадзоре, специалисты не зафиксировали утечки дизельного топлива после полного обследования четырёх точек Карантинной бухты, передает Крым24.

"Был совместный выезд с сопровождением черноморской дирекции по наличию пятна. Факт разлива зафиксирован не был. Мы отобрали пробы воды в четырёх точках данной бухты. Кроме этого, была обследована акватория песчаной бухты", – заявили в ведомстве.

Напомним, в октябре 2020 года возле берегов оккупированного Крыма произошло кораблекрушение, в результате которого на берег выбросило деревянную шхуну "Гулена". МЧС провела демонтаж топливных баков, чтобы не было разлива топлива в воду.

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