'Слушала и буду слушать': в Одессе продавщица отказалась выключать российскую музыку в ТЦ. Видео

Несмотря на геноцидную войну, которую Россия больше года ведет против Украины, некоторые граждане нашей страны все еще позволяют себе включать в публичных местах песни российских исполнителей. Более того, в ответ на замечания неравнодушных граждан они хамят и придумывают абсурдные оправдания.

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Очередная "поклонница" российской музыки отличилась в Одессе. Об этом сообщают местные Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Российскую музыку слушала одна из продавщиц в торговом центре. Неравнодушная девушка услышала и попросила женщину выключить исполнителей страны-агрессора. Она вежливо аргументировала свою просьбу тем, что прослушивание музыки российских исполнителей в общественных местах запрещено законодательством Украины, не говоря уже о моральной составляющей такого поведения.

Поклонница музыки государства-террориста выдала, что музыка играет в ее магазине, поэтому выполнять требования закона она не собирается. Женщина добавила, что слушала и дальше будет слушать российских исполнителей.

Также одесситка удивилась, почему ей никто ничего не говорил, и только одна девушка решила сделать замечание. Женщина добавила, что не будет "зацикливаться" на том, что в стране война и дальше будет слушать российскую музыку.

Когда абсурдные аргументы в "защиту" российских исполнителей у продавщицы закончились, она просто решила уйти от собеседницы.

Напомним, в Одессе водитель такси оказался предателем Родины. Он отказался выключать песни российских исполнителей по радио и заявил пассажирке о "нацистах" в Украине.

Ранее очередной скандал на этой почве разразился в Одессе – посетительницу отказались обслуживать на украинском языке в одном из заведений общественного питания. Вместо того, чтобы перейти на государственный язык, владелец предпочел вступить в спор.

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