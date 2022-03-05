"Сливал" ФСБ данные по обороне: помощника нардепа в Украине обвиняют в госизмене

Помощник-консультант народного депутата Украины получил подозрение в государственной измене. Он задержан из-за вероятной долгосрочной работы на ФСБ РФ и сливы чрезвычайно важной информации оккупантам.

По данным следствия, подозреваемый с октября 2014 по февраль 2022 года за денежное вознаграждение осуществлял сбор и передачу сотрудникам ФСБ России информации по обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. Об этом сообщается на сайте ОГПУ.

Отметим, что имя подозреваемого, как и народного избранника, которого тот консультировал, не называется. По информации "Украинской правды", речь якобы идет о представителе ОПЗЖ.

Видео дня

Как рассказали в Генеральной прокуратуре, помощник нардепа лично (по установленномукуратором образцу) составлял отчеты для россиян по экономическому, государственному, общественному положению в Украине, а также о взаимоотношениях между политсилами парламента.

"Кроме того, составленные им материалы касались предоставления Украине экономической и оборонной помощи западными партнерами с использованием аналитических отчетов Министерства обороны, которые предоставлялись по запросам народных депутатов", – сказано в сообщении.

За весь период своей преступной деятельности подозреваемый получил от сотрудников ФСБ РФ около 80 тыс. долларов США.

Помощник народного депутата Украины задержан и арестован сроком на 30 суток.

Расследование касается ч. 1 ст. 111 УК (умышленное предоставление гражданином Украины представителю иностранного государства помощи в проведении подрывной деятельности против обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины).

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в ряде областей на западе Украины действовала сеть провокаторов, пытавшаяся создать новую "народную республику" и захватить административные здания. СБУ помешала преступникам и провела задержания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!