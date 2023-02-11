''Слишком долго закрывали глаза'': открыто дело против депутатки, опубликовавшей карту Закарпатья в цветах венгерского флага

Офис генпрокурора возбудил уголовное производство против депутатки Закарпатского областного совета от Партии венгров Украины Юдиты Петеи, которая опубликовала у себя в соцсетях карту региона в цветах государственного флага Венгрии. Инцидент официального лица не мог считаться безобидной выходкой, а явно содержит в себе признаки ст. 110 УК Украины (действия, направленные на изменение государственных границ государства).

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Соответствующий документ опубликовала народный депутат и член Комитета по вопросам национальной безопасности Соломия Бобровская на своем Facebook. Именно она подала обращение в правоохранительные органы после резонанса.

"Буду следить за ходом производства. Мы слишком долго закрывали глаза на подобные вещи со стороны россиян и имеем пример, чем это закончилось. Надо усваивать уроки", – подчеркнула она.

Отметим, что статья, по которой против Петеи возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, на саммите ЕС в Брюсселе президент Зеленский напомнил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что именно Украина защищает нефтепровод "Дружба". По этой "трубе" Венгрия все еще получает нефть из России, других способов покупать сырье правительство Орбана не нашло.

В результате этого разговора сам Орбан, который считается другом российского диктатора Владимира Путина, опубликовал совместное фото с лидером украинской нации. Снимок вызвал множество откликов в социальных сетях и послужил основой для остроумных мемов.