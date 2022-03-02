'Слава ВСУ, русский военный корабль иди на***': в Мелитополе люди вышли на митинг, чтобы прогнать оккупантов. Видео

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В среду, 2 марта, сотни жителей Мелитополя Запорожской области вышли на митинг против российских оккупантов. С государственными флагами и лозунгом "Мы здесь власть" людям удалось прогнать колонну вражеской техники.

Российская техника стояла на одной из главных улиц города, но когда к ней стали приближаться украинцы, оккупанты испугались и начали уезжать. Соответствующее видео опубликовано в YouTube (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Вышедшие на митинг люди благодарили Вооруженным силам Украины за защиту страны, а также призывали оккупантов сдаваться.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения во всей стране украинцы голыми руками в буквальном смысле выталкивают технику врага из своих населенных пунктов.

Видео дня

Напомним: утром 1 марта российские оккупанты накрыли Харьков массированными ракетными ударами. Одна из них разнесла здание ОГА на центральной площади Свободы. В результате происшествия подтверждена гибель семи человек, еще 24 человека пострадали. Прокуратура приступила к расследованию по факту нарушения войсками РФ обычаев войны.

Также противник нанес ракетный удар по жилому микрорайону Харькова. По словам мэра города Игоря Терехова, это привело к разрушению больницы, гибели и ранениям людей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

военнослужащие Вооруженных сил Украины под Харьковом вдребезги разбили одну из самых элитных боевых частей российской армии. Речь идет о 200-й мотострелковой бригаде ВС РФ.

Также наши защитники захватили шесть новейших танков врага. В частности, Т-80БВМ, оснащенных подкалиберными и управляемыми снарядами.

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