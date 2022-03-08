Скрывались в лесу и спали на свиноферме: российские оккупанты сдались в плен украинскому фермеру. Видео

На Сумщине местные жители снова взяли в плен группу оккупантов. Они сдались в плен украинским селянам после того, как ВСУ наголову разбили вражескую колонну техники - и уже дают показания.

Видео с рассказом оккупантов о приключениях на украинской земле опубликовали в Госспецсвязи.

"Путинская "одна из лучших армий мира" прячется в украинских лесах и селах. А деморализованные российские воины выбирают для себя лучший вариант – сдаться украинскому фермеру с вилами, вместо того, чтобы продолжать бессодержательную войну с Украиной. Пленные россияне рассказывают о военных преступлениях своей же армии, убийствах и ограблениях мирного населения. Они призывают своих соотечественников не верить российской пропаганде и ни за что не ехать воевать в Украину", - отметили в Госспецсвязи.

Видео дня

На видео пленный россиянин рассказывает, как после уничтожения колонны оккупантов украинскими воинами вместе с еще несколькими военными армии РФ бегал по посадкам и украл у дедушки в одном из сел автомобиль.

Впрочем, далеко на краденом авто оккупантам ВСУ доехать не дали - через 5 минут потому они снова остались без колес после обстрела.

Днем, говорит оккупант, они прятались по посадкам. Ночью ночевали на сельской свиноферме. А потом сдались в плен фермеру из села Камыши Сумской области.

"Мы обходили село, потом увидели мужчину. Подняли руки. Сказали, что готовы сдаться. Он велел нам сложить оружие, бронежилеты, шлемы. Все это забрали местные мужчики", - рассказывает один из пленных.

Другой захватчик уверяет: что попадет на войну – не знал.

"В ночь с 23 на 24 февраля нас отправили на границу с Украиной, на три дня. Сначала ничего не говорили почти. Потом, когда мы пересекли границу – нас здесь встретили… не очень дружелюбно", – говорит он.

Пленный рассказал, что их уверяли, что обстрелы будут вестись исключительно по военным объектам, но в Украине россияне начали обстреливать мирное население.

Он также рассказал, что БРМ, на которой ехал он, заглохла - впрочем, никто из бравых солдат из колонны им не помог: их просто бросили, когда ВСУ открыли огонь по врагу.

Оккупант рассказывает: 3 или 4 суток они прятались в лесах, пока их не поймали местные жители.

"Ни в коем случае не езжайте сюда, ни за какие деньги!" – призвал он соотечественников из России.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за неполные две недели войны в плен защитников Украины попали уже почти 2 тысячи российских оккупантов.