Сколько украинцев поддерживают нанесение ударов по территории России: результаты соцопроса

Подавляющее большинство украинцев считает, что Украина должна наносить удары по территории России в ответ на российские атаки. Дискуссионным остается только вопрос, должны ли это быть удары исключительно по военным объектам или следует отплатить РФ той же монетой – вплоть до ударов по гражданским.

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Интересно, что количество сторонников того или иного варианта ударов по РФ зависит от места жительства респондента: если в западных регионах люди склоняются к варианту с ударами по военной и энергетической инфраструктуре, то на востоке больше чем где-либо сторонников заставить россиян в полной мере почувствовать то, что уже год чувствуют украинцы. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии.

Социологи установили: 90% украинцев считают, что Украина должна наносить удары по территории России.

Интересно, что абсолютное большинство сторонников нанесения ударов по РФ в ответ на российские атаки наблюдается по всей Украине. От Закарпатской области до Харьковщины, от Одесской области до Сумщины за это высказывались от 89 до 92% граждан.

Против таких ударов – около 7% опрошенных. Еще около 3% затруднились ответить.

Дискуссионным для украинцев остается лишь вопрос, что за цели должны быть для таких ударов на территории РФ.

38% украинцев считают, что наносить удары следует только по военным объектам. Несколько больше убеждено, что, кроме военных объектов, нужно бить и по энергетической инфраструктуре. А около 13% придерживаются мнения, что бить Украина должна вообще по всем объектам, включая гражданские, – так же, как уже год делает Россия в Украине.

Интересны результаты исследования по регионам. В западных регионах нашего государства, преимущественно пострадавших не от прилетов по жилым массивам, а от разрушения энергосистемы Россией, больше, чем в других регионах, сторонников ударов именно по военным и энергетическим объектам.

На востоке нашего государства, где люди страдают от постоянных ударов именно по гражданскому населению, больше, чем где-либо, как сторонников уничтожения военных объектов в России, так и тех, кто считает, что россияне в полной мере должны почувствовать, что такое война.

В то же время на юге нашего государства больше всего противников ударов по территории РФ, а меньше всего – в центральных областях Украины.

Также социологи констатировали: даже среди украинцев, готовых к территориальным уступкам России в обмен на мир, подавляющее большинство считает, что Украина должна наносить удары по территории РФ: таких людей 79%.

"Сейчас украинцы демонстрируют консолидированную позицию относительно необходимости наносить удары по территории России. Примечательно, что даже на Юге и Востоке (где чуть больше года назад до вторжения более половины респондентов говорили о близких родственниках в России, а более 80% хорошо относились к "простым россиянам") абсолютное большинство поддерживает удары по территории России, причем значительная часть считает, что не стоит ограничиваться только военными объектами", – комментирует результаты исследования заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.

Разногласия относительно того, по чему именно должны наноситься удары, он объясняет желанием дать россиянам на собственной шкуре прочувствовать то, что они принесли украинскому народу.

"Преимущественно дискуссия имеет место относительно того, стоит ли, кроме военных объектов, наносить удары по энергетическим объектам (что, очевидно, отражает желание возмездия и "ощутить на своей шкуре", как это – быть подолгу без электроэнергии). Достаточно мало респондентов (учитывая ужасы военных преступлений, совершенных теми же "простыми россиянами" в Украине, и учитывая искреннюю поддержку подавляющим большинством россиян войны против Украины) хотели бы и ударов по населению России. Украинцы, несмотря ни на что, сохраняют не только единство, но и человечность", – подчеркнул Грушецкий.

Исследование проводилось 14-22 февраля 2023 года методом телефонного опроса. В нем приняли участие 2002 респондента, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма.

Ранее стало известно, сколько европейцев верят в победу Украины в войне против РФ. В разных странах Евросоюза в этом убеждены от 51 до 81%, средний показатель составляет 61%.

Меньше тех, кто верит, что Украина способна победить агрессора, в Италии (51%) и Германии (55%), а больше всего верят в нас жители Польши – 81%.