'Сколько трупов я не видел': оккупант рассказал о потерях РФ и признался в мародерстве в Украине. Аудио

В сети появился радиоперехват разговора одного из российских оккупантов с кем-то из знакомых или родственников. В разговоре захватчик признался, что оккупационные войска несут большие потери и занимаются мародерством.

По словам российского оккупанта (судя по разговору, он танкист), в Украину они выдвинулись в ночь 23 февраля с территории Беларуси. Но ВСУ встретили их достойно.

"Я столько трупов никогда в жизни не видел. Тут все повыключено! Связи нет. Мы, видишь, магазин грабанули, телефон нашли и с него звоним все домой. Чтобы сказать: все нормально... У нас потери, мы в кольце. Все х*ево... Получается, не могут к нам прорваться... Какое там "геройство"? Я маме позвонил, п*здец, слезы не могу сдержать, нах*й", - жалуется оккупант.

Видео дня

Еще один захватчик признается: за убийства украинцев и обстрелы мирных городов им платят по 52 доллара в день. Вот только заработку оккупанты уже не рады.

"Всем уже пох*й эти деньги, статус "ветерана".. Все пацаны говорят: я еб*л, приеду - увольняться буду... Игнат, Артем... Лучше в "Абсолюте" (сеть магазинов в РФ. - Ред.) работать, чем в БТРе... Пацаны на улице спят, ни помыться, ни поспать вообще, прикинь. Соляры мало осталось, боеприпасов тоже мало осталось... Я х*й знает, че будем делать. Надеюсь, все решится", - причитает он.

Не понравилось оккупантам также, как их встречают простые украинцы.

"Ты че, у всех автоматы. У всех автоматы! Мы вчера ехали, они нас это... Внутри сидим - и слышим: пули по броне "ту-ту-ту-ту" такие", - рассказывает один из них в телефонном разговоре.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на утро 3 марта Россия потеряла в Украине почти 9 тысяч убитыми.