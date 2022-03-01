"Сказал, что Зеленский уже подписал капитуляцию": еще один пленный оккупант признался, какие задания получил. Видео

Алексей Лютиков
Общество
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'Сказал, что Зеленский уже подписал капитуляцию': еще один пленный оккупант признался, какие задания получил. Видео
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Пленный российский оккупант рассказал, зачем вторгся на территорию Украины. По его словам, убивать мирное население он якобы не хотел, а задачей якобы было дойти танками до Киева и вернутся обратно.

Также пленный рассказал, что долгое время находился на "учениях" к границе и с каждым днем войска РФ все ближе приближались к Украине. Видео допроса военного опубликовано на YouTube (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам задержанного оккупанта, командиры рассказывали личному составу, что президент Украины Владимир Зеленский якобы подписал капитуляцию и нужно "просто поехать до Киева и вернуться обратно".

Видео дня

"Мы были на учениях в Воронеже и перемещались все ближе к границе. Как нам сказали, что Зеленский уже подписал приказ о капитуляции, что нам нужно просто поехать до Киева, там занять оборону и потом вернуться обратно", – рассказывает пленный.

Также он добавил, что подчинялся своему руководству, так как за невыполнение приказа ему якобы грозила тюрьма.

Напомним, в Харьковской области, которая несколько суток страдает от массированных обстрелов со стороны сил России, часть оккупантов сдалась Вооруженным силам Украины. В частности, добровольно в плен ушла группа солдат армии РФ.

Напомним: около 8 часов утра 1 марта российские оккупанты снова накрыли Харьков массированными ракетными ударами. Одна из ракет прилетела в центр города, на площадь Свободы, почти уничтожив здание ОГА.

Также враг обстрелял микрорайон Залютино в Холодногорском районе в окрестностях Харькова. В результате были разрушены дома мирных жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, за шесть дней после вторжения России в руки украинских защитников попали сотни российских солдат. Оказавшись в плену, оккупанты признаются родным, что родина послала их на войну в Украину и бросила.

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