Скандал с офицером ВСУ и блогершей TikTok: за дело взялась известная юрфирма

Юридическая фирма "Миллер" будет защищать украинского офицера ВСУ Анатолия Штефана ("Штирлиц") в случае судебного процесса, который обещала инициировать блогерша TikToK Таисия Онацкая (Маламан, Di.rubens).

Об этом говорится на странице компании в Facebook. Юрист отметили, что военный в соцетях не призывал к насилию или расправы над девушкой.

"Мы убеждены, что любые конфликты должны решаться исключительно в правовом поле. Любые угрозы недопустимы в правовом государстве. Проанализировав все сообщения, убеждены, что Анатолий Штефан никоим образом не нарушил закона: не было призывов к расправе, не было искажения информации", – сказал адвокат Маси Найем

В юрфирме отметили, что историю с военным и блогеркой подхватили российские СМИ и использовали в своей пропаганде.

"Как граждане своего государства, мы не приемлю подыгрывание российской пропаганде в любых ее проявлениях. Именно поэтому наша компания готова осуществлять защиту Анатолия Штефана во всех делах, связанных с данным инцидентом", – отмечено в сообщении.

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