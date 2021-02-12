Скандал с офицером ВСУ и блогершей TikTok: за дело взялась известная юрфирма
Юридическая фирма "Миллер" будет защищать украинского офицера ВСУ Анатолия Штефана ("Штирлиц") в случае судебного процесса, который обещала инициировать блогерша TikToK Таисия Онацкая (Маламан, Di.rubens).
Об этом говорится на странице компании в Facebook. Юрист отметили, что военный в соцетях не призывал к насилию или расправы над девушкой.
"Мы убеждены, что любые конфликты должны решаться исключительно в правовом поле. Любые угрозы недопустимы в правовом государстве. Проанализировав все сообщения, убеждены, что Анатолий Штефан никоим образом не нарушил закона: не было призывов к расправе, не было искажения информации", – сказал адвокат Маси Найем
В юрфирме отметили, что историю с военным и блогеркой подхватили российские СМИ и использовали в своей пропаганде.
"Как граждане своего государства, мы не приемлю подыгрывание российской пропаганде в любых ее проявлениях. Именно поэтому наша компания готова осуществлять защиту Анатолия Штефана во всех делах, связанных с данным инцидентом", – отмечено в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20-летняя блогер Di.rubens сняла ролик на Аллее Небесной Сотни, в котором выразила свою симпатию к стране-агрессору. Ей предлагали выбрать одну из двух стран, и девушка с улыбкой постоянно выбирала РФ. После шквала критики видео было удалено.
В сети запустили флешмоб-ответ блогеру. В одном из таких видео украинка напомнила Di.rubens о всех преступлениях РФ в Украине.
На фоне общественного резонанса девушку внесли в базу "Миротворец".
Маламан пригрозила судом офицеру ВСУ, который распространил ее ролик в сети и призвал прокомментировать ситуацию.
Штефан пояснил, что, делясь ее видео, ожидал услышать извинения девушки, но она пошла другим путем.
Компания "Алло", которая сотрудничала с блогером, заверила, что разорвала с ней все договоренности.
Со своей стороны, Минобороны призвало Di.rubens ответить на контрольный вопрос: Украина или Россия?
Маламан записала видео, в котором зачитала детский стих об Украине. Она назвала себя "маленькой украинкой".
Также девушка пожаловалась главе МВД Арсену Авакову на то, что ей угрожают.