Синоптики предупредили о похолодании в Украине: ударят морозы до минус 8. Карта

В среду, 10 ноября, погода в Украине будет солнечной, но холодной, а ночью морозной. Антициклон предотвратит осадки, а температура воздуха напомнит, что дело идет к зиме.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, 10 ноября в Украине будет стоять сухая, малооблачная погода, осадков не ожидается ни в одной из областей. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с: на востоке и юге – северный, а на западе и севере – южный.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +3…+6 градусов. Только на крайнем западе мере столбики термометров "доползут" до +7...+9, а в Закарпатье даже до +11.

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А вот ночью ударит мороз, кое-где до -8...-12. Так, в южных областях и в Запорожской области ночь будет самой теплой, ожидается от +1 до -1. На остальной территории ночные "минусы" будут колебаться в пределах -4...-7. В Карпатах, 11 ноября ночью до 12 мороза.

В Киеве 10 ноября будет стоять сухая и солнечная погода. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью -4...-6 мороза, днем +3...+5 тепла.

Похожий прогноз на среду, 10 ноября, дала и украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, температура воздуха в ближайшую ночь напомнит, "что у нас все же зима возможна".

"Столбики термометров из-за прорыва арктической воздушной массы ударят до 3-8 градусов мороза. Завтра днем мороза не будет, но все равно будет холодно, +3+8 градусов.

В южной части и в Закарпатье – на несколько градусов все же теплее", – рассказала Диденко.

"Однако приходит пора легендарного стереотипа - "солнце светит, но не греет" - завтра днем максимально +3+5 градусов", – добавила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре в Украину воорвутся "зимнее" похолодание и снег. В третьей декаде месяца украинцам следует ожидать мокрого снега.