Симоненко – гений, который не нужен власти
В день рождения гениального и народного поэта Василия Симоненко вместе с друзьями прошли местами связанными с его жизнью и деятельностью в Черкассах.
Мечтаю, чтобы наконец появился официальный туристический маршрут гениального художника в Черкассах.
В свое время я присоединился к установлению мемориальной доски и ремонта дома (благодарность Черкасскому областному совету и главе Владимиру Гресю за поддержку), где размещены Литературно-мемориальный музей Василия Симоненко. Здесь находится рабочий кабинет известного поэта и журналиста. Сейчас же "украшением" этого исторического здания первого черкасского банка стал бывший ресторан жены экс-главы области с модными, англоязычным названием.
Итак, посетили сквер, где установлен памятник Василию Симоненко, дом, где работал знаменитый шестидесятник и могилу поэта на центральном кладбище города. В городе есть еще школа и библиотека имени Василия Симоненко.
И немного реальной оценки пофигизма местной власти в отношении настоящих Героев Украины:
на 14-44 наши цветы у памятника Симоненко в центре Черкасс были первыми и Единственными. А что, десятки чиновников города и области с бедными зарплатами и премиями сейчас празднуют Рождество, потому что городские власти локдаун снова отменили.
Но, как всегда, мы остаемся оптимистами и верим в предсказания нашего Симоненко с 1962 года:
"Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди
І орди завойовників-заброд!
Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його волячих жилах
Козацька кров клекоче і гуде!"
Напомню, что Фонд "Рідна країна" совместно с Национальной радиокомпанией (президент – Виктор Набруско) собрали, осовременили и записали на аудио-диск 17 произведений Василия Симоненко в авторском исполнении. Стихи с компакт-диска "Лебеди материнства: живой голос Василия Симоненко" и сегодня можно прослушать на нашем мировоззренческом сайте "Рідна країна" (ridna.ua).
Тут и выступление Василия Симоненко "Що я можу сказати про себе" и известные "Лебеді материнства", "Ти знаєш, що ти – людина", "Світ який – мереживо казкове…", "Де зараз ви, кати мого народу?" ...
И наконец, "приветствие" от 20-летнего Василия Симоненко вечным работникам во власти и фанатам "русского и других антиукраинских миров":
Біля керма – запроданці, кастрати
Дрижать від жаху в немочі сліпій…
Коли б оту толоку розорати,
Шевченко міг би вирости на ній!"
1953 год.
Помним нашу историю!
Чтим наших героев!