В день рождения гениального и народного поэта Василия Симоненко вместе с друзьями прошли местами связанными с его жизнью и деятельностью в Черкассах.

Мечтаю, чтобы наконец появился официальный туристический маршрут гениального художника в Черкассах.

В свое время я присоединился к установлению мемориальной доски и ремонта дома (благодарность Черкасскому областному совету и главе Владимиру Гресю за поддержку), где размещены Литературно-мемориальный музей Василия Симоненко. Здесь находится рабочий кабинет известного поэта и журналиста. Сейчас же "украшением" этого исторического здания первого черкасского банка стал бывший ресторан жены экс-главы области с модными, англоязычным названием.

Итак, посетили сквер, где установлен памятник Василию Симоненко, дом, где работал знаменитый шестидесятник и могилу поэта на центральном кладбище города. В городе есть еще школа и библиотека имени Василия Симоненко.

И немного реальной оценки пофигизма местной власти в отношении настоящих Героев Украины:

на 14-44 наши цветы у памятника Симоненко в центре Черкасс были первыми и Единственными. А что, десятки чиновников города и области с бедными зарплатами и премиями сейчас празднуют Рождество, потому что городские власти локдаун снова отменили.

Но, как всегда, мы остаемся оптимистами и верим в предсказания нашего Симоненко с 1962 года:

"Народ мій є! Народ мій завжди буде!

Ніхто не перекреслить мій народ!

Пощезнуть всі перевертні й приблуди

І орди завойовників-заброд!

Ви, байстрюки катів осатанілих,

Не забувайте, виродки, ніде:

Народ мій є! В його волячих жилах

Козацька кров клекоче і гуде!"

Напомню, что Фонд "Рідна країна" совместно с Национальной радиокомпанией (президент – Виктор Набруско) собрали, осовременили и записали на аудио-диск 17 произведений Василия Симоненко в авторском исполнении. Стихи с компакт-диска "Лебеди материнства: живой голос Василия Симоненко" и сегодня можно прослушать на нашем мировоззренческом сайте "Рідна країна" (ridna.ua).

Тут и выступление Василия Симоненко "Що я можу сказати про себе" и известные "Лебеді материнства", "Ти знаєш, що ти – людина", "Світ який – мереживо казкове…", "Де зараз ви, кати мого народу?" ...

И наконец, "приветствие" от 20-летнего Василия Симоненко вечным работникам во власти и фанатам "русского и других антиукраинских миров":

Біля керма – запроданці, кастрати

Дрижать від жаху в немочі сліпій…

Коли б оту толоку розорати,

Шевченко міг би вирости на ній!"

1953 год.

Помним нашу историю!

Чтим наших героев!