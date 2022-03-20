Силы ПВО сбили вражеский беспилотник над Одесщиной

Российские оккупанты начали активно использовать в Одессе и области беспилотные летательные аппараты. Один из них в воскресенье, 20 марта, был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко. Его отчет на своей странице в Facebook опубликовал спикер Оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук.

Марченко добавил, что подтверждено сбитие уже нескольких вражеских беспилотников.

Глава ОВА также обратился к российским оккупантам, отметив, что с каждым днем количество их погибших растет. Он дал захватчикам выбор: сдаться или же превратиться в удобрение для украинской земли.

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"Руководству России безразлична ваша судьба, плен в Украине может стать для вас не просто спасением, но и шансом на будущее. Примите единственно верное решение – сложите оружие и сдайтесь", – сказал Марченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта российские оккупанты пытались атаковать Одесскую область крылатой ракетой морского базирования. Однако украинским защитникам удалось сбить вражеский снаряд.

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