'Сильнее смерти': музей 'Голоса Мирных' представил истории женщин, потерявших мужей из-за войны

Терять близкого человека больно всегда. Но во время войны и так трагическое событие получает дополнительные горькие подробности. Как это хоронить своего любимого во время бомбардировки? Или пытаться вытащить из-под завалов — надеясь, что он дышит?

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Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова презентовал новую коллекцию историй на очень щекотливую тему: о женщинах, похоронивших своих мужей. О вдовах. Подборка подготовлена к 23 июня — Международному дню вдов, посвященному повышению осведомленности о положении вдов и их детей.

Смотрите и слушайте истории из коллекции по ссылке.

Муж Натальи Дедовой, редактор мариупольского телеканала "Сигма" и основательницы благотворительного проекта "Марафон добра", погиб среди завалов дома. Она не смогла снова попасть туда. "Это Витя не пустил меня в квартиру. Не хотел, чтобы я все это видела", - говорит Наталья.

В момент авиаудара по мариупольскому Драмтеатру Наталья с сыном были в ложе, а ее муж Михаил — на полевой кухне рядом. Они говорили по телефону за три минуты до трагедии. После взрыва его тело обнаружили, но так и не смогли раскопать полностью. Только голову.

Машину Виктории обстреляли по дороге вражеские военные. Ее муж был ранен в голову. Она вышла из автомобиля и сказала кадыровцам: "Вы расстреляли мою машину. Вы убили моего мужа. Что мне теперь делать"?

Лилия услышала приближающийся страшный звук. Затем взрыв, во время которого вокруг полетели стекла и камни. В этот момент в комнату забежал ее муж со словами: "Меня ранило". Пол часа для умирающего человека и который осознает что умирает — это много или мало?

В момент затишья между обстрелами мужчина Эвелины пошел посмотреть, что с их гаражом, и закрыть ворота. Вдруг раздался мощный взрыв. Женщина в тот же миг почувствовала, что ее мужа больше нет. Практически на том же месте тело пролежало до конца апреля. Изверги вытаскивали из карманов записки, на которых значилось, кто это…

Эти и другие истории потерявших мужчин женщин — в новой коллекции Музея.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.