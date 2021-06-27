Штормовой ветер, ливни и грозы: украинцев предупредили об опасной погоде

Погода в Украине в воскресенье, 27 июня, испортится. По прогнозу синоптиков, до конца дня ожидаются сильные ливни, град и шквалы.

Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, непогода будет бушевать в северных, центральных и южных областях страны. Ветер усилится до 15-20 м/с. Метеорологи объявили I уровень опасности, желтый.

В понедельник, 28 июня в Украине, кроме западных и большинства южных областей прогнозируются грозы. А на востоке страны местами пройдут град и шквалы.

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В Киеве и области завтра ожидаются дожди с грозами.

Также 27-28 июня в восточной части, Тернопольской, Хмельницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики рассказали, что погода в июле в Украине будет жаркой, словно в тропиках. Местами в регионах будет до +40 градусов. При этом прогнозируются дожди с грозами.

Ранее синоптик озвучила уникальный прогноз на три месяца в Украине.