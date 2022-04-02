Шон Пенн призвал миллиардеров мира приобрести для Украины истребители
Американский актер и режиссер Шон Пенн попросил у миллиардеров из разных стран мира помочь Украине в обороне против РФ и купить 12 истребителей F-15 или F-16. Эти военные самолеты превосходят российские по техническим характеристикам.
Соответствующий призыв появился на Twitter-странице знаменитости. Он указал, что две эскадрильи таких истребителей обойдутся покупателям из частного сектора примерно в 300 млн долларов.
"Добавьте еще 200 млн на противоракетную оборону, чтобы в общей сложности получить 500 млн долларов", – написал Пенн.
Он указал, что F-15 или F-16 очень помогут украинским авиаторам, ведь эта техника лучше, чем российские Миг или Су.
Пенн отметил, что украинские летчики готовы овладеть управлением новыми самолетами за три недели.
При этом он добавил: расходы для миллиардеров могут быть выше, если учитывать средства содержание истребителей и их ремонт.
Отметим, что незадолго до этого командование ВС ВСУ заявляло: наибольшая потребность для украинских защитников состоит в истребителях четвертого поколения F-15 и F-16. В командовании воздушных сил заверили, что наши пилоты смогут управлять такой современной техникой после двух-трех недель обучения.
Напомним, еще 16 ноября-2022 Пенн был замечен в Киеве на месте расстрела Небесной Сотни. Позже он посетил позиции украинских воинов ВСУ на Донбассе, чтобы увидеть собственными глазами, что происходит на востоке Украины.
С началом полномасштабного вторжения актер продолжил поддерживать нашу страну. 24 февраля он присутствовал на брифинге Владимира Зеленского в Киеве.
Также Пенн съездил во Львов, где пообещал помогать вынужденным украинским переселенцам.
Коротко о знаменитости:
Шон Пенн – 61-летний американский актер и кинорежиссер, родом из штата Калифорния.
Лауреат премий "Оскар" в 2004 году за роль в фильме "Таинственная река" и в 2009 году за роль в "Гарви Милк". Получил также "Золотой глобус", "Каннскую пальмовую ветвь" и многие другие награды.
Как писал OBOZREVATEL, ранее Пенн призывал правительство США к более решительным действиям для защиты украинцев и закрытию неба над нашей страной.
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