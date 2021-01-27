Шесть знаков Зодиака, которых ждет успех в карьере и деньги

Белый Металлический Бык, который является символом 2021-го года, будет благоволить людям неленивым и усердно трудящимся.

Согласно прогнозам астрологов, этот год станет очень успешным в плане бизнеса и карьеры для шести знаков Зодиака. Само собой, при должном вложении ими сил и энергии, ведь под лежачий камень вода не течет. Только нужно помнить, что хозяин года не терпит предательство, интриги и обман.

Людей, родившихся под знаком Тельцов, скорее всего ждет новая работа. Случится это в середине весны. При этом новый виток карьеры может наступить даже несмотря на то, что сначала будет казаться, будто получить ее невозможно. Однако обострившаяся интуиция Тельцов, гибкость и умение адаптироваться помогут им не упустить свой шанс. Совет астрологов: не стоит доверять новым коллегам или бизнес-партнерам, передает сайт "Синьорина".

Близнецам 2021-й год подарит шанс получить работу, где их будут больше ценить во всех смыслах. Но придется приложить усилия, решить много проблем, разобраться с массой препятствий и по пути не растерять свою целеустремленность. Если в течение года поступит предложение от знакомых о создании общего дела, то стоит этим шансом воспользоваться. Но лишь через год будет виден результат этого предприятия. Совет от астрологов: при любых трудностях постарайтесь проанализировать ситуацию трезво.

Амбиции Львов заставят их искать более злачное место или более высокую должность. Но сделать это удастся лишь летом, скорее всего, в середине сезона. Подписанный договор принесет не только финансовую отдачу, но и может прославить Львов. Астрологи советуют представителям этого знака повысить свои шансы, получив дополнительное образование, пройти какие-то курсы или онлайн-занятия. Почивать на лаврах – плохая идея.

Для Весов 2021-й год будут удачным во всем, звезды им благоволят. Рассчитывать на продвижение по карьерной лестнице могут те представители этого знака, которые трудятся не покладая рук и заработали немалый опыт. Главное – прислушиваться к интуиции, ее голос будет давать дельные советы. Ближе к концу лета Весы обзаведутся дополнительной работой, которая позволит неплохо заработать и в итоге имеет шансы стать основной или повысит Весов в глазах коллег и начальства.

Скорее всего, Козерог получит выгодное предложение от своего знакомого, которое окажется очень прибыльным. Родившиеся под этим созвездием трудяги наконец-то смогут купить то, чего они никогда не могли себе позволить и грустили по этой причине. В течение года будут поступать выгодные сделки и интересные предложения. Те же Козероги, которые всегда хотели публичной славы, смогут добиться ее в конце весны.

Водолей в этом году смогут найти ту самую работу, которая в удовольствие и приносит деньги. Причем она может быть совершено не связана с полученным образованием. При необходимости стоит проявить инициативу, иначе шанс может ускользнуть. Поэтому нужно составить подробный план, учесть расходы и доходы. Тогда удастся избежать ненужных трат, а сэкономленное – вложить в выгодное дело. Оно начнет приносить стабильный доход.

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