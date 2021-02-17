Шесть знаков китайского зодиака, для которых 2021 год будет суперуспешным

Покровитель 2021-го года Бык обещает гораздо больший успех представителям шести знаков китайского зодиака.

Эти везунчики, само собой, Быки, а также Тигры, Драконы, Змеи, Лошади и Козы (Овцы).

Бык

Рожденные в год Быка – настоящие лидеры, которые имеют большое влияние на окружающих. Они любят стабильность, организованность и профессионализм. В 2021 году такие люди как никогда будут иметь много власти, но могут перегнуть палку и пропагандировать нетерпимость. Быкам нужно вовремя спохватиться и признать, что не все всегда происходит по их воле.

Тигр

Они страстные, энергичные и доверчивые существа. В течение года их ждет много эмоций и страсти. Если увлекутся чем-то – будут идти к своей цели во что бы то ни стало. Часто имеют бунтарский характер, но отлично проявляют себя на руководящих должностях и в оригинальных, необычных профессиях. Рожденные в годы Тигра люди щедрые и внимательные, пытаются никого не обидеть и предлагают свою помощь. Обладатели живого ума, непослушные, ценители веселья и свободы.

Дракон

Мужественные люди, которые всегда готовы сделать все необходимое, чтобы добиться успеха. 2021 год для Драконов – лучший для поисков новой работы или начала карьеры в новой сфере. Эти люди всегда полны энергии и энтузиазма, общительные, шумные, любят болтать, а иногда и посплетничать. От рождения обладают отличным интеллектом и тягой к перфекционизму, что делает их очень строгими по отношению к окружающим. Драконы талантливы в художественной, теологической или политической областях.

Змея

Обладают удивительной способностью понимать и оценивать факты. Они очаровательны, мечтательны и очень преданные. Их интуиция почти никогда не подводит. В 2021 году Змеи найдут свое профессиональное призвание, пишет thechinesezodiac.org. В большинстве случаев они имеют твердые моральные убеждения, особенно в отношении близких людей. Год Быка станет посвященным профессиональному развитию, благодаря которому Змеи заработают авторитет у коллег.

Лошадь

Лошади будут активными и трудолюбивыми, как никогда. Но им нужно быть осторожными в своем поведении. Проявления лицемерия и стремление учитываться только свои личные интересы могут сыграть злую шутку. Лошади щедры и обладают большим сердцем, хотя часто кажутся наивными и нестабильными. Лошадь – единственный знак зодиака, который может очень быстро (иногда слишком быстро) менять мнение о вещах, событиях и людях. Обожают приключения и ищут новые впечатления. Если их работа предполагает перемены, то в 2021 году они могут занять высокую должность. В противном случае скоро текущие задачи наскучат и Лошади могут начать скакать с работы на работу. В течение всего года будут стремиться выкручивать любую ситуацию в свою пользу.

Коза (Овца)

Согласно китайскому гороскопу, рожденные под этим знаком – обаятельные, утонченные и талантливые, но часто выказывают свое недовольство, когда окружающие делают ошибки. У них есть склонность видеть все в мрачном и удручающем свете. Любят материальный комфорт. В 2021 году их сильными сторонами будут чувствительность, креативность и талант. Обычно Овцы экстравагантные и удачливые. Им нравится, когда их любят, и они презирают любые ограничения и препятствия.

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