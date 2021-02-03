Шесть самых сексуальных мужчин по знаку зодиака

Зодиакальный знак может влиять не только на личностные и профессиональные качества мужчины. Но также и на его врожденную привлекательность.

Астрологи считают, что представители сильной половины человечества, которые родились под этими шестью созвездиями, обладают особенной притягательностью для женщин.

Стрелец

Мужчины, рожденные под этим знаком зодиака, не обделены женским вниманием с юных лет. При этом они пытаются строить со своими девушками серьезные отношения и стараются вести себя как истинные джентльмены.

Лев

Обаятельные, уверенные в себе, щедрые и гордые. Умеют радоваться жизни, ценить ее и не против побаловать дам. Все это, приправленное уверенностью в себе, притягивает женщин ко Львам, словно магнитом.

Овен

Врожденные харизма, романтика и энергичность очаровывают представительниц прекрасного пола. Мужчины-Овны яркие личности и честные люди. Их чувства всегда искренние, поэтому представители этого знака зодиака – объект вожделения многих женщин.

Телец

Сочетание заботы и надежности, нежности и умения красиво ухаживать заставляет женские сердца таять. "Как за каменной стеной" – это именно про мужчин-Тельцов, пишет Chronos.

Весы

Мужчины-Весы обладают природным даром очарования, знают что, когда и как сказать женщине, чтобы завоевать ее. Искусством обольщения владеют мастерски. Поэтому дамы рядом с ними тают.

Дева

Представители этого созвездия знают, как соблазнять и чем заманить в свои сети представительниц прекрасной половины человечества. Помогает мужчинам-Девам в этом природное остроумие. Но главное их умение – пойти на многие жертвы и превзойти любые трудности ради настоящей любви.

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