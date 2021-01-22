Шесть идеальных пар по знаку Зодиака

Когда говорят "созданы друг для друга" – это про них. Есть среди знаков Зодиака такие пары, которые буквально идеальные.

Конечно, важно чтобы у двух людей были общие взгляды на жизнь, ценности и интересы. Но совместимость также определяется и влиянием звезд, под которыми родились партнеры. Есть созвездия, представители которых с трудом ладят. А есть и такие, которых тянет друг к другу как магнитом.

По словам астрологов, Близнецы и Стрельцы вместе будут легкими, беззаботными счастливыми. Для них каждый день – новый шанс на приключения и свершения. Эта пара всегда живет стабильный и мирно.

Душа в душу – это про Овнов и Весы. Вместе представители этих знаков будут дополнять друг друга, передает сайт "Синьорита". Овны импульсивные и ежедневно борются за свое место под солнцем. Поэтому уравновешенные Весы помогут своей половинке просчитаться последствия их поступков. А Овны будут подталкивать любимых к более решительным действиям.

Девы с Тельцами являются одной из самых прочных пар. Тельцы имеют дар успокаивать и мягко руководить Девами, которые часто неуверенные в себе.

Стрельцы с Водолеями создают идеальные союзы. Вместе им никогда не бывает скучно. Стрельцы любят авантюры и разнообразие, а Водолеи с радостью их во всем поддерживают.

Раки ценят домашний уют, чувствительные и потому часто и на ровном месте изводят себя переживаниями о семье. Поэтому Тельцы оказывают своей надежностью успокоительный эффект на тревожных Раков. Пара Рак-Телец очень крепкая, они всегда искренни друг с другом.

Как ни странно, но Рыбы и Скорпионы хорошо себя чувствуют вместе. Хоть этот союз и необычен, но крепок. Рыбы знают подход к беспокойным и жестким Скорпионам, умеют их успокоить. Те же дарят Рыбам романтику и страсть.

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