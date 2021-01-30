Шендерович рассказал, почему в России не может быть украинского Майдана

В России не может быть Майдана, как в Украине, из-за принципиальной разницы менталитета.

Об этом в интервью Цензор.нет рассказал российский оппозиционный блогер, писатель и журналист Виктор Шендерович. По его словам, в Украине не такая "степень отравленности мозгов", как в РФ.

"Украина — страна антиимперская. Есть такое слово - мелкобуржуазный. Во времена моей молодости это было ругательство, а на самом деле: что ж плохого-то? Точка отсчета — я, жизнь моих близких", – отметил он.

Писатель подчеркнул, что внимание украинцев ничем невозможно отвлечь от их собственного уровня жизни, прав, достоинства.

"И когда бьют детей, это значит: бьют детей. Нельзя объяснить это интересами Украины! Янукович не мог объяснить интересами Украины, ее традициями, свое воровство и насилие", – добавил он.

В то же время в России исторически сложилось так, что народ "протравлен" "имперской и самодержавной риторикой, холопской ментальностью". Поэтому интересы государства всегда ставятся выше собственных.

"Родина и государь в нашей традиции – срощены намертво! И это очень сильно засело в мозгах: есть какая-то Россия, интересы которой выше тебя. Выше твоей жизни, твоего достоинства, твоей безопасности, качества и протяженности жизни... Какая-то "Россия", превыше всего!" – рассказал Шендерович.

Он отметил, что несколько раз были попытки изменить такое положение вещей, но они не увенчались успехом.

"Менялись флаги, но довлеющая пропорция государства к человеку сохранялась всегда. Погибнуть ради государства – это правильное дело, это честь! Ты не зря прожил жизнь!" – добавил он.

По словам блогера, всегда существовал неписанный закон, что "не государство тебе должно, а ты, заведомо, как родившийся тут – должен государству".

"И население — просто грязь под ногами очередной идеологии. И эта связка: ты против царя, значит, ты против России - для 90% населения просто азбука", – подчеркнул Шендерович.

Как сообщал OBOZREVATEL, в том же интервью Виктор Шендерович ответил на сравнение Владимира Путина с Алексеем Навальным. По его словам, всякий, кто придет к власти на противоходе к Путину, будет вынужден разгребать проблемы. При этом, в отличие от президента РФ, Навальный очевидно политик "правого спектра".