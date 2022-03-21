'Сезон охоты продолжается': ВСУ уничтожили три вражеских танка, БТР и МТЛБ на Луганщине. Фото

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Украинские военнослужащие продолжают уничтожать технику российских оккупантов. Так, в Луганской области воины Вооруженных сил Украины подбили три вражеских танка Т-72, а также БТР-82 и многоцелевой транспортер агрессора (МТЛБ).

Об этом сообщили на странице 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила в Facebook. Наши защитники сфотографировались рядом с подбитым танком захватчиков (чтобы посмотреть все фото, доскролльте страницу до конца).

"Военнослужащие Королевской бригады продолжают сезон охоты на российскую военную технику", – говорится в сообщении.

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Воины ВСУ также забрали у врага и другое оружие и снаряжение.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военнослужащие в воскресенье, 20 марта, ликвидировали в Киевской области артиллерийскую позицию российских оккупантов. Было уничтожено немало вражеской техники.

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