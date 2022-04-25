Серия терактов в ПМР: Россия запустила маховик экскалации конфликта в Приднестровье

Сегодня, 25 апреля, из столицы непризнанной Приднестровской республики пришла новость об обстреле здания Министерства государственной безопасности из гранатомётов.

"Чекистский" почерк этой провокации легко читается. Его легко было предугадать, что собственно и случилось. 21 апреля журналист Олег Чеславский писал о планах Кремля по нагнетанию военной истерии в обществе Приднестровья с целью обвинить в этом Украину. Главный результат втянуть ПМР в конфликт.

Ждем к вечеру обвинения со стороны России о том, что кровавая киевская хунта терроризирует русскоязычных приднестровских братушек.