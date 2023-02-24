Sense Bank отчитался о 365 днях целевой поддержки Вооруженных Сил Украины

Без права на промедление и растерянность. 24 февраля 2022 года этот принцип Sense Bank применил не только к своей бизнес-составляющей — вместе с НБУ и другими банками обеспечив бесперебойное функционирование финансовой системы — но и для принятия своего важнейшего решения. Вместо сборов — четкая адресная помощь в ответ на каждый запрос от украинской армии. Вместо денег клиентов — собственный бюджет, отдельная статья расходов в объеме 137 миллионов гривен, каждая копейка которой контролируется и попадает "в яблочко".

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Хаотичность первых дней полномасштабной войны переросла в четко выстроенную систему, которая охватывает весь путь поддержки: от поступления запроса на любой элемент экипировки и снаряжения через закупки и логистику до получения из рук в руки и документирования каждой израсходованной гривны. Банкиры, привыкшие оперировать финансовыми понятиями, теперь в совершенстве понимают разницу между классами бронежилетов, умеют правильно выбирать рации в зависимости от рабочей частоты и прошивки и могут в деталях описать технические характеристики дронов. Не по служебным обязанностям — по собственному зову, по стремлению сделать все и даже немного больше.

Одна большая история совместного движения к цели состоит из многих переплетенных маленьких личных историй. Отчет, опубликованный Sense Bank на сайте — это не сухие цифры, это как раз ряд историй, наполненных настоящим сенсом: верой в своих защитников и желанием приобщиться к приближению победы.

Sense Bank – один из системно важных банков Украины. Финучреждение обслуживает более 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 82 тыс. ФЛП. В банке работают 4,5 тыс. сотрудников.