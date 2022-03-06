Семьям с детьми с Донбасса, которые эвакуируются поездом на запад, подвезли питание и воду, – Марина Порошенко. Фото

Семьям с детьми, которые едут эвакуационным поездом из Донецкой области во Львов, на вокзале в Киеве передали воду и продукты питания, рассказала Марина Порошенко. Она добавила, что мамы с детьми – почти неделю в пути.

"Вчера вечером транзитом через Киев шел поезд Бахмут-Львов. В нем – 2000 взрослых и 1000 детей, которые убегают из родных домов от ужасов войны. Трудно представить, но все эти люди находятся в пути уже почти неделю. Взрослые и дети напуганы, истощены и голодные", – пишет Марина Порошенко.

"Наша команда привезла к их поезду самое необходимое – воду, печенье, йогурты и детское питание. Во время короткой 15-минутной остановки мы успели передать все это пассажирам", – сообщила она.

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"Надеюсь, что их долгое путешествие от взрывов и обстрелов как можно быстрее завершится, и каждый из них уже с утра будет чувствовать себя в безопасности", - отметила Марина Порошенко.