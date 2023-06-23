Семилетняя Карина из Черниговщины получила высокочувствительные слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова

Карине с Черниговщины установили диагноз "двусторонняя сенсоневральная тугоухость первой ступени". На помощь пришел Фонд Рината Ахметова – семилетняя Карина получила высокочувствительные слуховые аппараты, которые подстраиваются под индивидуальные особенности ребенка.

Видео дня

"Дома мы всегда говорили очень громко. Теперь это не нужно. Мы очень благодарны Фонду Рината Ахметова за помощь для нашей семьи, для нашей Карины", - говорит бабушка девочки Галина Владимировна.

Как объясняет Наталья Петренко, аудиологиня-слухопротезистка Центра слуха, аппараты предоставят Карине возможность слышать на 100%.

"Аппараты очень классные, эффективные, поддерживают подключение к Bluetooth, что является большим плюсом для пользования не только ребенком, но и родителями", - отмечает врач.

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов — Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с недостатками слуха в возрасте до 7 лет, проживающие или проживающие в территориальных общинах в зонах боевых действий, оккупации или оцепления.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU

Уже 215 мальчиков и девушек получили высокочувствительные слуховые протезы благодаря Фонду. За 17 лет работы программы "Ринат Ахметов - Детям" поддержку получили более 5 млн детей.