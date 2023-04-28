Семьи переселенцев из Мариуполя получили жилье в Днепре, которое помог обустроить Фонд Рината Ахметова

Первые десять семей из Мариуполя получили ключи от нового временного жилья в Днепре — это пилотный проект #яМариупольЖилье для переселенцев из города Марии, партнером которого стал Фонд Рината Ахметова. В первом доме на 35 квартир поселятся 127 человек.

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У каждой семьи непростая история о пережитом во время войны. У всех есть дети. Это многодетные семьи, семьи детей с инвалидностью, одинокие матери, а также семьи, в которых несовершеннолетние и пенсионеры.

Евгения Иванова переехала из Мариуполя в Днепр с тремя дочерьми. Ее муж погиб, защищая "Азовсталь". Они одними из первых получили ключи от новой квартиры.

"Это, конечно, не свое жилье, но тем не менее, хоть какие-то улучшения жилищных условий для людей, вообще потерявших жилье. Особенно те, у кого много детей, очень тяжело с детьми. Нам нравится. Очень благодарны", — делится женщина .

Получая ключи от домов, многие не сдерживали эмоций. Это были слезы радости и облегчения – от оказанной поддержки и возможности налаживать свою жизнь в месте, которое станет хоть временным, но домом.

В отремонтированных и модернизированных домах-общежитиях для мариупольцев Фонд Рината Ахметова обустроил уютные и комфортные зоны совместного пользования: обеспечил современную мебель и технику в холле, коворкинге и на кухне, разнообразные игрушки и игровые зоны в детской комнате.

Фонд планирует и дальше поддерживать проект #яМариупольЖилье: в течение года около 4000 самых незащищенных мариупольцев смогут получить такое жилье. Чтобы подать заявку, обратитесь в Мариупольскую городскую администрацию или в центры "ЯМариуполь".