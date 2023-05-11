Секс на автобусной остановке: во львовском суде объяснили, почему не наказали парня

В феврале этого года во Львове произошел довольно заметный инцидент, когда на улице "застукали" молодую пару, которая совокуплялась прямо на автобусной остановке. Тогда Франковский районный суд привлек к ответственности только 18-летнюю девушку, а вот парень остался полностью безнаказанным.

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Тогда местных активистов возмутила такая гендерная дискриминация и решение суда было названо как минимум странным. Тогда журналисты "Громадского" обратились в канцелярию судебного учреждения, чтобы узнать причины такой лояльности к нарушителю общественному порядка.

Оказалось, что причина попустительства для молодого человека оказалась предельно банальной: виновник попросту не явился в суд.

"В суде есть материалы дела о привлечении к ответственности молодого человека по статье о мелком хулиганстве. По состоянию на 10 мая решения по делу нет, потому что молодой человек не пришел на судебное заседание", – цитируют СМИ ответ на свой официальный запрос.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом прошлого года суд Одессы вынес приговор паре, которую поймали на пляже за интимными утехами. Мужчине назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы, а женщине – один год лишения свободы. Впрочем, физически отбывать наказание секс-злоумышленники не будут, вместо этого им назначен испытательный срок.

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