Секреты производства гигиенических наполнителей для домашних питомцев. Видео

Сообщество открытых брендов "Виробник.ua" показало, как происходит производство гигиенических наполнителей из древесины, используемых для туалетов домашних животных, на заводе "ЭКО.ПАЛ" в Киевской области.

Весь процесс производства "Виробник.ua" зафиксировал в новом видео. Готовый гигиенический наполнитель из древесины является гипоаллергенным, впитывает влагу и устраняет неприятные запахи, а лучшими лаборантами на производстве признаны котики.

В частности, предприятие соблюдает все требования европейских сертификационных органов относительно условий труда на производстве. Следовательно, из-за травмоопасности на производстве сотрудники одеты в специальную униформу: закрытая обувь, брюки, каска, очки, перчатки и беруши.

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При этом для изготовления гигиенического наполнителя из древесины используется 100% сосна, а лесные хозяйства, где она растет, имеют соответствующие документы о "чистоте" сырья.

После приема сырья проводится его предварительный анализ в лаборатории. Далее с помощью погрузчика опилки подаются в специальную накопительную емкость. Из нее они равномерно подаются в сушильный барабан, где происходит процесс просушивания и одновременно процесс термической обработки и дезинфекции сырья температурой от 400 С, что делает невозможным существование любых вредителей и микробов.

После этого воздушным потоком вакуумной подачи сухая древесная масса перемещается в циклон, где горячий воздух и дым отделяются и удаляются через верх циклона по каналам, а чистая масса оседает и перемещается в молотковые дробилки для окончательного измельчения.

Подготовленноя дробленая масса вакуумной подачей попадает в пресс-гранулятор, где происходит процесс гранулирования древесного наполнителя за счет высокого давления в грануляторе и высокой температуры сырья. То есть 100% составной части сырья составляет чистая древесина.

Далее горячая продукция транспортером подается в холодильник, где осуществляется воздушное охлаждение до установленной температуры. Упаковка происходит на современном упаковочном оборудовании с производительностью до 100 тонн продукции в сутки. Каждая упаковка имеет свой уникальный номер и дату производства, что помогает контролировать качество продукции в соответствии с лабораторными записями.

Производство соблюдает требования к "чистоте" и декларацию приверженности Forest Stewardship Council и имеет соответствующий подтверждающий сертификат. Это означает, что все сырье ─ это полностью натуральная и экологически чистая древесина, подтвержденная сертификатами от поставщиков и собственными исследованиями в специализированных лабораториях.

На заводе уверяют, что готовый гигиенический наполнитель из древесины является гипоаллергенным, впитывает влагу и устраняет неприятные запахи. Контроль качества сырья осуществляется в лаборатории на предприятии. В частности, качество древесного наполнителя проверяется на влагопоглощение, прочность, пыль, липкость, влажность, диаметр и длину, а также другие составляющие и технические показатели. Регулярно проводятся сравнительные лабораторные исследования с другими мировыми производителями такой продукции. Лучшими лаборантами на производстве признаны котики, которых здесь аж девять.