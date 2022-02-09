Сейчас в неволе находятся 33 представителя белорусских медиа, – НСЖУ

Национальный союз журналистов Украины в Международный день солидарности с Беларусью выразил солидарность с репрессированными журналистами и медиа. По данным независимой Белорусской ассоциации журналистов, сейчас в неволе находятся 33 представителя белорусских медиа.

Об этом сообщил в Facebook глава НСЖУ Сергей Томиленко. Он подчеркнул, что десятки журналистов находятся в СИЗО в ожидании "судебных процессов".

Томиленко также озвучил фамилии журналистов, отбывающих реальные сроки заключения за выполнение профессиональных журналистских обязанностей:

- Екатерина Андреева, журналистка телеканала БЕЛСАТ, 2 года заключения;

- Дарья Чульцова, журналистка телеканала БЕЛСАТ, 2 года заключения;

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- Игорь Лосик, журналист и консультант Радио Свобода, 15 лет заключения;

- Александр Ивулин, журналист издания "Трибуна", 2 года заключения…

"Сотни работников СМИ вынуждены спасаться в Польше, Литве, Грузии, Украине и других странах. БАЖ официально запрещена в Беларуси. Ее руководство работает в экзили – глава БАЖ Андрей Бастунец живет в Литве, его заместитель Борис Горецкий – организует белорусское журналистское общество в Киеве. Журналисты важны! Сегодня наши белорусские коллеги показывают и нам, украинским журналистам, что свобода слова и права журналистов – это ценности, за защиту которых приходится платить высокую цену. Но если мириться с несправедливостью – это уже не о журналистике. Это о пропаганде", - написал Томиленко.

Он отметил, что для НСЖУ большая честь помогать белорусским коллегам в борьбе за профессию и свои права.

"В конце 2020 года мы совместно с Польской ассоциацией журналистов подготовили специальный документальный рассказ "Я журналист! Почему вы меня бьете?" (интервью с 20 белорусскими журналистами, пострадавшими при освещении событий в Беларуси). Соавтором книги была Екатерина Андреева. Ее арестовали именно во время подготовки рукописи. Катя успела написать 6 интервью с коллегами и дописать автобиографическую историю. Финальные три рассказа дописывали уже другая белорусская журналистка и муж Кати Игорь Иьяш", - рассказал Томиленко.

НСЖУ присоединялась к решениям вопросов с легализацией белорусских журналистов в Украине. Проведение информационных кампаний солидарности. Присоединяется к мероприятиям БАЖ в Киеве, в частности, в ноябре прошлого года поддержали акцию памяти Павла Шеремета. Поэтому, естественно, что в 2021 году украинскую Национальную премию за защиту свободы слова НСЖУ вручила именно Белорусской ассоциации журналистов.

"Сегодня – особый день. День, когда каждый украинский журналист должен сказать себе: А что я сделал, чтобы поддержать белорусских коллег? Можно поддержать – посильную сумму перечислить независимым белорусским СМИ (часть из них работает в Украине и имеет гривневые счета). Можно поддержать словом – комментариями в социальных сетях, словами поддержки в мессенджерах в социальных сетях. Наши коллеги – это реальные люди, с собственными профилями в Фейсбуке, и им важно получать неравнодушные отзывы о своей работе и о своей профессиональной и гражданской позиции. НСЖУ и Европейская федерация журналистов – мы вместе с белорусскими коллегами", - подытожил глава НСЖУ.