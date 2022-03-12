Сегодня Украина, завтра – вся Европа: появилось мощное видео-предупреждение о реальности российской угрозы для всех

В сети показали, что может случиться с европейскими столицами, если Россия решит посягнуть не только на Украину, но и на всю Европу. Европейцам таким образом показали, что украинцы ныне защищают собой другие страны, а мировых лидеров призвали закрыть над государством небо.

Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале Ukraine NOW в пятницу, 11 марта. Лидеры Европы должны понимать: если проигрывает Украина, проиграют и они, сказано в подписи к ролику (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах показано, как выглядели бы бомбежки европейских столиц и как бы пострадали архитектурные и культурные памятники.

Видео дня

"Думаете, вас это не касается? Сегодня Украина, завтра – вся Европа. Россия не остановится ни перед чем. Где гарантии, что завтра она не уничтожит ваш дом или не убьет вашего близкого человека? Если проиграем мы, проиграете и вы" , – говорится в сообщении.

Напомним: украинцы в соцсетях начали флешмоб в поддержку решения НАТО о закрытии неба над Украиной. На английском языке они обращаются к своим друзьям за рубежом, политикам и ЕС и США с просьбой пойти на важный шаг – запретить российской военной авиации летать над территорией Украины и сбрасывать свои бомбы на мирные города.

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