'Сделал, как ты просила – сложил оружие': российский оккупант после разговора с девушкой сдался в плен. Видео

Российский оккупант после разговора со своей девушкой из города Бердичев сдался в плен. Она уговорила его сложить оружие.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Там отметили: в этом конкретном случае любовь в прямом смысле спасла захватчику жизнь.

Разговор пленного россиянина с любимой записали на видео.

"На видео - русский захватчик, родом из северной Осетии, звонит по телефону своей девушке из украинского Бердичева и… говорит, что сдался в плен. “Я сделал, как ты просила: сложил оружие и сдался в плен украинским военным. Хочу прекратить войну и быть с тобой!" – говорит оккупант. В данном случае любовь спасла ему жизнь. Плен – единственный выход для захватчиков. Потому что Украина обязательно победит!", - отметили в СБУ.

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