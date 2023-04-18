СБУ задержала сотрудника 'УЗ', который перевозил уклонистов за границу в вентиляционной системе пассажирского вагона. Фото

В Украине с самого первого дня российской войны идет мобилизация. Однако есть те, кто не желает встать на защиту Родины от агрессора и всячески пытается скрыться от призыва. Служба безопасности Украины задержала сотрудника "Укрзализныци", который перевозил уклонистов за границу в вентиляционной системе пассажирского вагона.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Уклонистам помогал проводник поезда Запорожье – Перемышль. Он наладил новый канал бегства мужчин в страны Евросоюза (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Чтобы скрыто вывозить своих клиентов за пределы Украины, он оборудовал специальный тайник в вентиляционной системе купе проводника. В этой замкнутой технологической полости уклонисты должны прятаться во время прохождения пограничного паспортного контроля. За один рейс в тайнике мог поместиться один человек в "свернутом" состоянии", – сообщили в СБУ.

Стоимость такой "услуги" достигала 2,5 тыс. долларов в зависимости от срочности бегства и расписания движения поезда.

Железнодорожника задержали на пункте пропуска "Мостиска-2" на "горячем". Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сотрудники СБУ разоблачили заместителя руководителя Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны на получении взяток от уклонистов. У него во время обысков изъяли наличные деньги в разной валюте на сумму эквивалентную более 5 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские правоохранители задержали уклониста, который, несмотря на общую мобилизацию в Украине, пытался выехать за пределы государства. Его "сдал" работникам Госпогранслужбы водитель микроавтобуса, на котором тот собирался доехать до Словакии.

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