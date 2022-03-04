СБУ задержала предателя, который сдал врагу под обстрел военный аэродром в Луцке. Видео

СБУ задержала предателя, "сдавшего" врагу под обстрел Луцкий военный аэродром. Он признался, что был завербован ФСБ РФ еще с 2010 года.

Об этом сообщили в Службе безопасности 4 марта.

"СБУ установила, что предатель передавал вражеским спецслужбам информацию о типах и количестве военных самолетов, местах их дислокации, тренировочных полетах, личных данных военнослужащих аэродрома. В течение 24-28 февраля он постоянно "сливал" информацию о результатах вторжения российских войск на Волынь. Благодаря его "помощи" аэропорт был обстрелян из ракет, что привело к тотальному разрушению его инфраструктуры. После этого предатель доложил о результате удара в РФ", - отметили в СБУ.

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Благодаря помощи предателя, оккупанты уничтожили аэродром в Луцке ракетными ударами в первые часы после вторжения. Сообщение об уничтожении аэродрома в областном центре Волынской области появилось около 8 утра 24 февраля.

В настоящее время предателю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Украины - "Государственная измена". За содеянное он может провести за решеткой до 15 лет.

В настоящее время задержанный находится под стражей. И уверяет, что раскаивается в том, что сделал.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что СБУ также задержала предателя, причастного к ракетным обстрелам телебашни в Киеве. На его совести - гибель не менее 5 человек.