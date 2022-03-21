СБУ разоблачила украинского журналиста, который работал на РФ и сливал данные о ВСУ врагу

Служба безопасности разоблачила псевдожурналиста, который сливал врагу данные о Вооруженных силах Украины, а также готовил для РФ заказные статьи. Примечательно, что коллаборат работал на страну-агрессора с 2014 года.

Злоумышленнику уже объявили о подозрении и отправили под стражу в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Днепропетровской области.

Гражданина с липовым удостоверением журналиста разоблачили киберспециалисты СБУ. Они выяснили, что за деньги российских СМИ мужчина осуществлял подготовку статей по дискредитации действий украинской власти, оправдания и поддержки вооруженной агрессии РФ.

Установлено, что еще в начале 2014 года коллаборант, имея опыт журналистской деятельности, целенаправленно наносил ущерб информационной безопасности Украины, размещая на подконтрольных ему ресурсах в социальных сетях и мессенджерах статьи и посты, которые содержали антиукраинскую пропаганду.

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С начала войны псевдожурналист активизировал свою деятельность. Кроме заказных статей по оправданию вооруженной агрессии он передавал данные по обороноспособности городов Украины, в первую очередь Киева и Днепра. Информация преимущественно касалась перемещения и расположения подразделений и техники Вооруженных сил Украины, а также систем противовоздушной обороны.

В настоящее время лицо задержано на основании ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 УК Украины.

Напомним, в Одесской области СБУ поймала пособника оккупантов, который сливал врагу данные о ВСУ и Государственной пограничной службе. Украинец (уроженец области) был завербован в мае прошлого года боевиком "Л/ДНР".

Также сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харькове мужчину, который сдавал оккупантам РФ информацию о позициях Вооруженных Сил Украины.

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