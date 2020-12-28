СБУ пришла с проверкой в горсовет Харькова – СМИ

Таша Адамович Общество 13:47, 28.12.2020 Обновлено: 15:00, 28.12.2020

Работники Служба безопасности Украины 28 декабря пришли с проверкой в Харьковский горсовет.

Об этом пишет Depo.Харьков со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Якобы проверяют информацию, связанную с обеспечением государственной тайны.

По информации источника, СБУ "проводит мероприятия" в главном здании горсовета на площади Конституции, 7, начиная с 8:00 утра.

Это не обыск, отметил собеседник журналистов, а именно проверка учета, хранения и использования документов, компьютеров и цифровых носителей, на которых содержится информация с ограниченным доступом.

Ранее депутат Харьковского городского совета от партии "Слуга народа" Алина Мустафаева обвинила секретаря горсовета Игоря Терехова и первого заместителя городского головы Александра Новака в попытке захватить власть, прикрываясь именем Геннадия Кернеса.

Она прислала соответствующее депутатское обращение руководителю Харьковской областной прокуратуры Александру Фильчакову. По информации депутата, 9 декабря во время первой сессии горсовета Терехов и Новак якобы подделали представление Кернеса об избрании секретаря горсовета.

Как сообщал OBOZREVATEL, обязанности мэра Харькова вместо умершего от осложнений коронавирусной болезни Кернеса временно будет исполнять секретарь горсовета Терехов. Именно его кандидатуру предложил экс-мэр Харькова, когда находился на лечении в немецкой клинике "Шарите".

По закону исполнять обязанности городского головы в случае его отсутствия также должен секретарь горсовета.

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