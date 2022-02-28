СБУ блокировала сайт, через который россияне получал координаты для бомбардировки Украины. Фото

СБУ заблокировала сайт, с помощью которого Россия собирала координаты для нанесения авиаударов по военным объектам в Украине. Этот ресурс позиционировал себя как платформа с высокоточными топографическими картами.

На этих картах были даже секретные объекты. Об этом сообщила СБУ на своей странице в Facebook.

"СБУ блокировала веб-сайт, через который враг получал координаты для бомбардировки Украины", – заявили в спецслужбе.

Киберспециалисты СБУ обнаружили, что этот ресурс был одним из источников развединформации для авиаударов по военным объектам Украины.

Видео дня

Своим пользователям сайт предоставлял якобы только услуги по поиску любых объектов на карте.

На этой платформе были размещены даже секретные объекты – включая арсеналы воинских частей, скрытые базы и тд.

"В настоящее время работа веб-ресурса блокирована", – отметили в СБУ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Утром четверга, 24 февраля 2022 года, российские войска начали вести интенсивный обстрел украинских подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в ряде городов и военных объектах ВСУ. Кроме того, враг атаковал границы Украины и со стороны Беларуси.

Верховная Рада ввела военное положение на всей территории Украины. За соответствующее решение проголосовали 300 народных депутатов. Военное положение будет действовать в течение 30 дней. Такое решение Рада приняла около 8 часов утра. На фоне нападения Российской Федерации на города Украины президент Владимир Зеленский внес в Совет законопроект о всеобщей мобилизации.

Во всем мире проходят многотысячные митинги против войны в Украине. Такие акции против путинской агрессии в нашей стране провели, в частности, в Германии, Чехии, Армении. В Берлине на акцию в поддержку Украины вышли около 500 тысяч человек. Сто тысяч человек поддержали нашу страну в Праге, прошел митинг за мир и в Ереване.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!