Сбитый под Черниговом российский майор участвовал в бомбардировках в Сирии – InformNapalm

Сбитый под Черниговом российский майор Константин Криволапов несколько лет назад участвовал в бомбардировках в Сирии. Тогда он был еще капитаном.

Об этом сообщает InformNapalm. Волонтеры отметили, что звание подполковника оккупанту дадут только посмертно (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"В Сирии они спокойно тренировались бомбить по целям без учета наличия у соперника ПВО. В Украине оказалось, что современная российская авиация не готова воевать против более или менее организованной армии", – говорится в сообщении.

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Криволапов был штурманом фронтового бомбардировщика Су-24, в/ч 69806. Окончил Челябинское высшее военное авиационное Краснознаменное училище штурманов в 2007 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Черниговом сбили вражеский самолет. Первый пилот катапультировался, но был пойман. Второй пилот Криволапов погиб.

#stopwar

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