Сбежавший из Украины Рабинович пожаловался, что уже месяц не может добраться домой, и получил ответ. Видео

Сопредседатель партии "ОПЗЖ", прекратившей деятельность в Украине, Вадим Рабинович горячо обратился к бывшим коллегам и украинцам по поводу своего побега из страны накануне военного вторжения России 24 февраля. Он заверил, что покинул родные края совсем не из-за опасений, а потому что посещал Кнессет в Израиле, потом внезапно заболел и теперь окончательно застрял за границей.

На столь пламенную речь жестко ответил журналист "Украинской правды" Михаил Ткач у себя в Facebook. Он указал, что никакие слова Рабиновича не перечеркнут лет его лицемерной и коллаборационистской деятельности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Рабинович годами разгонял российские нарративы о фашистах в Украине. Годами работал против страны. Заботился о киве. Пестовал "русский мир". Летал с Медведчуком в Москву вести псевдо-переговоры", – напомнил Ткач своим подписчикам.

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Он добавил, что у одиозного нардепа больше нет перспектив на политический статус в Украине. И поскольку сам Рабинович это прекрасно понимает, то его оправдания о невозможности вернуться из Израиля выглядят не просто смешно, но и жалко.

"Давайте я вам подскажу. Самолет до Польши. Дальше на машине. Не благодарите", – обратился Ткач к беглецу с сарказмом.

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