Санкций быть не должно: адвокат рассказал, что ждет военных из СОЧ после добровольного возвращения на службу

Украинские военнослужащие, которые ушли в СОЧ (самовольно оставили часть), до 1 января 2025 года должны вернуться на службу. Тех, кто это сделает, не должны привлекать к ответственности за совершенное впервые самовольное оставление воинской части/места прохождения службы или дезертирство.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA сказал адвокат Сергей Русаков. В то же время, если военный совершил другие уголовные правонарушения, тогда он будет привлекаться к ответственности.

Тех военнослужащих, которые не вернутся из СОЧ до установленного срока, ожидают последствия. Их будут привлекать к уголовной ответственности по ст. 407 УК Украины.

Может быть и так, что военный вернулся вовремя, но командир или соответствующие органы не выполняют процедуру его возобновления. В таком случае военнослужащий будет иметь право обжаловать их бездействие в административном порядке.

Адвокат также добавил, что по возвращении из СОЧ военнослужащему возобновляют выплату денежного довольствия, а также осуществляется продовольственное, вещевое и другие виды обеспечения. С момента продления военной службы такими лицами для них возобновляются льготы и социальные гарантии, установленные законодательством Украины.

Напомним: в Украине был принят законопроект №12095, позволяющий военнослужащим, которые впервые самовольно покинули свои части или дезертировали, добровольно вернуться на службу во время действия военного положения.

Таким военным будет продлено действие контракта, возобновлена выплата денежного, продовольственного, вещевого и других видов обеспечения и льгот, если они вернуться из СОЧ до 1 января 2025 года. У командира есть 72 часа для продления действия контракта или возобновления лица на службе.

Как сообщал OBOZ.UA, за последние 72 часа благодаря принятию упомянутого законопроекта около трех тысяч военнослужащих вернулись на службу после самовольного ухода из части. Военные после СОЧ, если они не хотят возвращаться в свою воинскую часть, могут выбрать одну из 17 других, определенных в Минобороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!