Самые желанные мужчины по знаку зодиака

Сексапильность – это не только внешний вид. Весы, Близнецы и Скорпионы пленят дам еще и своими внутренними качествами.

Что именно так привлекает женщин в этих мужчинах, рассказала для сайта Her Way эксперт по отношениям Татьяна Беликова.

Скорпион

Представители этого знака зодиака безумно харизматичные и неотразимо привлекательные. Даже одного взгляда хватит, чтобы запасть на них. Перед внутренней энергией Скорпионов не устоит ни одна женщина. Но они очень сложные. Чтобы завоевать сердце такого мужчины нужно приложить немало усилий. Но если удастся заполучить его любовь и преданность, то это надолго. Поначалу Скорпион может показаться немного мальчишеским и непростым, но в целом это самый верный мужчина с золотым сердцем. Но рядом с ним выдержит только сильная женщина. Честность Скорпиона может обернуться подколами, а неумение держать язык за зубами – обидами. Но мужчина-Скорпион будет стараться сделать свою партнершу самым счастливым человеком на свете.

Близнецы

Это настоящий джентльмен. Обходительность и галантность заставляют женщин влюбляться в него за секунды. В отличие от большинства мужчин, Близнецы умеет и любит слушать, а не только говорит сам. А после того, как выслушает, обязательно прокомментирует или даст дельный совет. У Близнецов сильно развита как женская сторона, так и мужская. Это одна из причин, почему они хорошо понимают женщин и всегда интересуются их проблемами.

Помимо того, что они чрезвычайно добрые, мужчины-Близнецы крайне сексуальные. Дело не только в внешности, но и в отношении. А еще они умеют делать разные вещи интересными.

Весы

Они необыкновенно очаровательные. Для мужчин-Весов нет ничего прекраснее, чем любоваться на свою ненаглядную. Им нравится видеть, как они дарят радость и удовлетворение. Так что, если вы встречаетесь с Весами, то всегда можете быть уверены, что они будут заботиться о вас изо всех сил.

Мужчины этого знака зодиака используют свою художественную и творческую сторону для соблазнения. Свидания с ними и романтические жесты всегда уникальные. Таких приятных сюрпризов, как Весы, не умеет делать больше никто. Еще одним плюсом будет то, что они не любят ссориться, поэтому избегают конфликтов. Но когда действительно хотят доказать свою точку зрения, то будут всячески пытаться убедить вас в том, что они правы (и как правило, так и есть). Мужчина-Весы никогда не подведет и всегда будет рядом несмотря ни на что.

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