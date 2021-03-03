Четыре самых вредных мужчин по знаку зодиака

Идеальных мужчин не существует. Но у некоторых из них минусы натуры могут перевесить все плюсы. Непростыми отношения точно будут с Раком, Девой, Козерогом и Водолеем.

Астрологи уже давно приметили, что самых невыносимых знаков зодиака среди представителей сильного пола в основном четыре. Именно с ними женщинам труднее всего найти взаимопонимание. Но многое зависит не только от даты рождения, передает Herway.

Дева

Мужчины этого знака очень умны, но это делает их занудными и чрезвычайно самокритичными, обидчивыми. Они могут быть очень преданными избраннице, однако сильно ревнуют. Практичность у них граничит с педантичностью. Зато мужчины-Девы умеют заминать конфликтные ситуации и вести переговоры.

Самая плохая пара получается из Девы+Девы. Они готовы доставать друг друга во время ссор до посинения. В итоге отношения попросту разваливаются, так как никто не хочкт уступить. Не подойдут такому мужчине Стрельцы и Овны. А вот женщины-Козероги, Раки, Скорпионы и Тельцы могут попытаться построить с мужчиной-Девой крепкие отношения.

Козерог

Представители этого знака зодиака часто недолюбливают женщин, а семьи заводят, чтобы быть там главными. Выбирают в жены тех, кто им наиболее выгоден и делает минимум проблем. Нередко мужчин-Козерогов домочадцы считают тиранами. Они не любят идти на уступки второй половинке, хвалить или делать комплименты. Зато критикуют часто и много. В целом Козероги страшные эгоисты, черствые и страдают манией величия. От чего сами же и страдают. Но и это почти никогда не может заставить Козерогов измениться. Со Скорпионами отношения возможны, но будет непросто. Лучше других для мужчин-Козерогов подходят женщины-Девы или Тельцы. Раки – категорически нет.

Водолей

Мужчины-Водолеи жениться не любят, в семейной же жизни чаще всего несчастны. Поэтому они и разводятся чаще других. С ролью главы семьи могут перегибать и становятся деспотами. Дуэт из богатой фантазии и смекалки заставляет Водолеев додумывать нереальные ситуации и вещи, за которые потом они долго и самозабвенно пилят своих жен. Ужиться с мужчинами-Водолеями способны женщины-Весы, Львы, Рыбы, Стрельцы или Близнецы. Союз со Тельцом или Скорпионом будет недолговечным.

Рак

Кажется сначала самым идеальным, романтичным и заботливым. Но затем становится понятно, что в отношениях мужчины-Раки очень тяжелые, почти невыносимые. Они не любят брать на себя ответственность за семью, решать ее проблемы, улаживать сложности. И поэтому радостно воспринимают, когда все это берет на себя супруга. Женщина для них в браке скорее мама и нянька, нежели партнерша. При этом мужчины-Раки слишком ревнивые. Если они женятся на сильных женщинах, то сами быстро становятся безвольными и пассивными. Следом рушится и брак.

Вытерпеть мужчин-Раков могут только Рачихи. Найти общий язык они могут и с представительницами других знаков. Но неподходящая пара для них Девы, Скорпионы, Рыбы и Весы.

Как сообщал OBOZREVATEL: