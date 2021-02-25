Три самых успешных знака зодиака: им всегда везет

В рейтингах выдающихся бизнесменов и толстосумов вы непременно найдете Весы, Тельцов и Скорпионов.

Среди представителей разных знаков зодиака именно они чаще добиваются успеха в бизнесе и карьере. В чем же их секрет?

Телец

Они очень надежные, уверенные в себе и трудолюбивые. Тельцы такие как в личной жизни, так и на работе. Начальству вряд ли удастся найти более ответственных и умелых работников. Представители этого знака если берутся за что-то, то доводят это до конца и всецело преданны делу. А еще они не отвлекаются на тусовки, развлечения и не очень любят путешествия. Больше любят проводить время тихо и с семьей. Поэтому никогда не отвлекаются на посторонние вещи. А потому в офисе всегда бодры, свежи креативны. Но их минусом может быть излишняя консервативность. А вот главный плюс – умение справляться с бюрократическими процедурами, сообщил телеканал World Fashion Channel.

Скорпион

С коллегами и руководством отношения могут складываться напряженно, что иногда создает сложности с продвижением по карьерной лестнице. Но что касается бизнес-переговоров, то тут им нет равных. Скорпионы идеальные дипломаты и торгуются, выгадывая бонусы для своей компании, до победного конца. Поэтому умеют заключать перспективные и выгодные сделки. А еще обладают чутьем на хороших клиентов. Однако их работоспособность зависит от обстановки дома. Поэтому Скорпионам важно найти правильную пару.

Весы

Среди представителей этого знака зодиака вы найдете самое большое количество миллиардеров. Эти люди очень общительные, дружелюбные, начитанные и умеют ладить с совершенно разными людьми. Но главное, что Весы точно знают, чего хотят и как этого добиться. Успех для них – это не только роскошный дом и дорогая машина. Эти вещи скорее показатель их высокого интеллекта и развития. А еще они умеют тщательно выбирать друзей и вторую половинку, которые тоже оказывают им поддержку.

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