"Самые масштабные разрушения со времен Второй мировой": в Изюме заявили, что центр города практически уничтожен
Оккупанты продолжают наносить удары по Харьковской области. Центр гИзюма уже практически уничтожен.
Об этом заявил заместитель городского головы Владимир Мацокин, сообщает "Общественное". По его словам, в Изюме наблюдаются самые масштабные разрушения со времен Второй мировой.
"Центр Изюма практически стерт. У нас самые масштабные разрушения со времен Второй мировой. Повреждены школы, больница. Нет света, ни газа, ни тепла. Нет продуктов. Люди вторые сутки в хранилищах", – сказал Мацокин.
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты бомбят и обстреливают Изюм в Харьковской области. Враг бьет по жилым кварталам.
Также OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты ночью снова обстреляли Харьков, били по детским садам и многоэтажкам.
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