Самые красивые знаки зодиака среди женщин

С точки зрения астрологии, дата рождения человека влияет не только на его характер и судьбу. Планеты и звезды также предопределяют и внешность.

Понятие красоты у всех очень разное. Но представительницы некоторых созвездий, по мнению окружающих, могут быть привлекательнее других. Это может касаться определенных черт не только внешности, но и характера, поведения.

Женщина-Водолей

Обычно дамы, родившиеся под этим созвездием, обладают не только красивой внешностью, но и духовно богаты. Женщины-Водолеи стараются заниматься только тем, что им нравится. Поэтому сохраняют свою внешнюю привлекательность. Они буквально светятся изнутри. При этом мужчины находят женщин-Водолеев притягательными, несмотря на пару лишних килограммов, так как представительницы этого знака зодиака зачастую пышнотелые. Дамы-Водолеи тщательно следят за своей кожей и обладают врожденной чувственностью, поэтому мужчины от них без ума.

Женщина-Весы

Они всегда очаровательные и милые. Но за красивой внешностью часто скрывается непростой характер. Артистичные и обладают превосходным вкусом. Любят манипулировать и прекрасно знают, как околдовать мужчину. Поэтому представительницы знака Весов готовы на пластические операции и множество косметологических процедур ради того, чтобы дольше сохранить красоту. У дам-Весов точеная фигура, выразительные черты лица и грациозные движения, пишет Chronos.

Женщина-Дева

Эти представительницы прекрасного пола знают, как правильно следить за своей внешностью и умеют правильно себя преподнести. Поэтому их избранник всегда уверен в своем лучшем выборе. Красота Дев – скорее не дар природы, а результат неустанных тренировок, здорового питания, ухода за лицом и телом. А естественное обаяние заставляет мужчина ловить каждый их взгляд.

Женщина-Близнецы

Близнецы скрупулезно следят за своей внешностью. Но секрет их притягательности для мужчин кроется не только в этом. Женщины, рожденные под знаком Близнецов, жизнерадостные и веселые. Главная же особенность их кроется еще и в постоянном желании смены образа, который соответствует их настроению сегодня. Многоликие Близнецы не дадут заскучать и постоянно удивляют. Ведь никогда невозможно наверняка предугадать, предстанут они сегодня в образе скромной милашки или же женщины-вампа.

Женщина-Телец

Обладательницы сильнейшего магнетизма для представителей противоположного пола. Тельцы обладают романтичной натурой и в то же время стремятся к карьерным высотам. Вместе это и создает такое притягательное для мужчин сочетание. Не последнюю роль в сексуальности женщин-Тельцов играют точно выверенный образ, тщательный уход за кожей лица и тела, а также умело подобранная косметика. Однако мягкими они лишь кажутся. На самом же деле женщина-Телец волевая и обладает крепкими нервами. Но умеет казаться нежной и ранимой. Всегда старается уходить от конфликтов и ссор.

Как сообщал OBOZREVATEL: