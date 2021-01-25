Самые благоприятные и опасные дни конца января назвала астролог
В течение 25-31 января будет два важных астрологических события. Они скажутся на поведении и мотивах людей.
28 января в 21:16 по киевскому времени произойдет полнолуние во Льве, а с 30 января – разворот Меркурия и его переход в ретроградное движение в знаке Водолей.
Эта неделя будет временем промедления, поиска истины, которая часто может быть скрыта в противоречиях. К выходным все планы могут неожиданно измениться. Полнолуние во Льве 28 января будет способствовать самовыражению, задаст тон на ближайшие две недели. В день полнолуния во Льве можно получить истинные ответы, обратившись к своему подсознанию, многие темы подойдут ко своему логическому завершению. Об этом на своей странице в Facebook рассказала украинская астролог Марина Скади (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
В течение 25 января события могут развиваются не по плану. Не стоит начинать новые дела. Многие люди будут потворствовать своим слабостям, недостаткам. В то же время у творческих личностей будет усиливаться воображение, повысится психическая чувствительность.
26 января – день активной работы подсознания. В течение дня могут обостриться эмоциональная чувствительность и интуиция. Возможны успешные сделки с недвижимым имуществом, но соглашения могут приниматься необдуманно.
27 января – начало периода дисгармонии в отношениях. В течение этого дня лучше воздержаться от существенных трат. Они могут оказаться попросту ненужными. Это наилучший день для того, чтобы отказаться от устаревших, бесперспективных деловых отношений и тенденций.
28 января – творческое полнолуние, может появиться желание оказаться в центре внимания. Этот день можно использовать для осознания своего внутреннего мира и нахождения своего места под Солнцем, решения материальных вопросов, у многих появятся благоприятные шансы и возможности.
29 января – не лучшее время для финансовых дел, так как возможны неожиданные повороты, которые приведут к убыткам из-за поспешных действий. Не садитесь за руль, будьте внимательны в качестве пешехода.
С 30 января по 21 февраля – Меркурий, управитель знаков Близнецов и Девы, перейдет в ретро-движение в Водолее. Неожиданные визиты и звонки, порой, неприятные, напоминающие о проблемах прошлого, будут вызывать тревогу. Ретроградное движение планеты Меркурий окажет тормозящее влияние на мысли, речь и поведение людей.
31 января – хороший день для налаживания семейных отношений. Прошлые обиды могут исчезнуть без следа, если осознанно подойти к устранению затянувшихся конфликтов и неприятностей. Можно случайно обнаружить ошибки, выявить ложь. День благоприятен для переезда, перемены места жительства.
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